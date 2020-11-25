Москва, 25 ноября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Около половины руководителей компаний в России не планируют полностью отказываться от офиса. Это следует из опубликованных 25 ноября результатов опроса организации IFORS Researсh.

Phil Whitehouse Работа в офисе

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Опрос проходил среди 1 тыс. офисных работников, которые находятся на руководящих постах в средних и малых российских компаниях. По результатам исследования, все респонденты являются приверженцами сокращения расходов на персонал и администрирование. В то же время 49% из них указали, что, несмотря на экономию бюджета, они не имеют планов по полному отказу от офиса.

При этом 39% считают, что последствия второй волны пандемии коронавируса будут гораздо более масштабными по сравнению с последствиями первой волны. Также 48% руководящих работников подчеркнули, что в настоящее время положение в их организации в сравнении с летом и весной текущего года стало хуже.

Помимо этого, 55% рассказали, что они уже ведут сокращение расходов на персонал и администрирование, а остальные 45% — что только собираются провести таковое. Наиболее часто сокращают расходы на командировки для сотрудников — 58%, корпоративные мероприятия — 50%, корпоративный спорт — 48%.

Также 49% респондентов отметили, что занимаются сокращением расходов на обслуживающие сервисы (клининговые службы, курьерские службы и т. п.), международные звонки и интернет-трафик.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября из данных рекрутингового агентства Superjob.ru стало известно, что повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% одобряют почти две трети жителей России (65%).