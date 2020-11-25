Махачкала, 25 ноября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился новой коронавирусной инфекцией. Руководитель региона находится на самоизоляции, сообщается 25 ноября на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас врио главы Дагестана находится на самоизоляции, соблюдает рекомендации врачей, чувствует себя хорошо», — сказано в публикации.

Отмечается, что до выздоровления Меликов планирует работать удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме.

Напомним, Меликов был назначен врио главы Дагестана 5 октября текущего года. На следующий день в рамках пресс-подхода после прибытия в Махачкалу он назвал защиту людей в условиях пандемии коронавируса приоритетным направлением своей работы на новом посту.

Отметим, что Сергей Меликов стал первым руководителем субъекта в Северо-Кавказском федеральном округе, который заразился коронавиурсом. Весной 2020 года появлилась информация о том, что COVID-19 подтвержден у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально она не была подтверждена.