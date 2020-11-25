Барнаул, 25 ноября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не видит ничего хорошего в идее запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Парламентарий не исключает, что в таком случае может увеличиться число людей, готовых употреблять внутрь даже санитайзеры. Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM, она, в частности, отметила:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

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"А «несанкционку» в подворотнях и интернете тоже запретят? Антисептики туда же? Насколько велика доля отравлений от легального алкоголя? В случае этого введения подготовятся все: люди, употребляющие алкоголь, и торговые организации. Наверняка в праздничные дни больше обращений с травмами. Запойные и агрессивные люди не посмотрят на календарь, они найдут, где и что выпить и на кого направить свою агрессию — не 2, так 3 января.

Думаю, что предложение не будет поддержано. Я даже осмелюсь предположить, что запрет продажи алкоголя приведёт к увеличению отравлений. Увеличится число людей, готовых попробовать жидкость из санитайзеров, стеклоочистители и прочее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сайт RT со ссылкой на копию письма члена Общественной палаты России, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева известил о выдвинутой идее запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.