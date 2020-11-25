Вашингтон, 4 марта, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп после объявления итогов праймериз в округе Колумбия, где он потерпел поражение, назвал Вашингтон «болотом». Он пообещал победить в «супервторник» 5 марта сразу в 15 штатах и на одной территории США — в американском Самоа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я намеренно держался в стороне от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото» с очень небольшим числом делегатов, которые не дают никакого преимущества», — так бывший американский лидер прокомментировал победу соперницы Никки Хейли в социальной сети Truth Social, добавив, что она потратила своё время, деньги и силы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли первый раз победила на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия.

После подсчета 95% голосов Хейли набрала 62,9% голосов, а Трамп лишь 33,2% — республиканцы не пользуются популярностью в Вашингтоне.

По мнению экспертов, Колумбия для Хейли окажется единственным штатом, где она выиграет у Трампа.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману заявил, что Джо Байден, который уже с трудом ходит и говорит, может победить на предстоящих выборах только с помощью фальсификаций.