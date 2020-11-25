Чебоксары, 25 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается марафон мероприятий, посвящённых Году трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Акции проходят во всех районах и городах, события республиканского значения запланированы в Чебоксарах. Кроме того, продолжаются конкурсы по разработке логотипа, брендбука и проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», сообщили ИА REGNUM в министерстве информационной политики Чувашии.

Cap.ru 28 октября 2020 года. Акция в честь строителей Сурского рубежа в Янтиковском районе

Республиканские учреждения культуры подхватили творческую часть эстафеты марафона событий. 3 декабря в Доме дружбы народов откроется фотовыставка, в музыкальном училище оформлена книжная выставка «Сурский рубеж обороны», основу которой составили книги из фондов библиотек и личных фондов сотрудников. В художественном училище готовятся вечер памяти с выставкой курсовых и дипломных работ, а также показ коллекции «Труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. посвящается». Организаторы обещают представить атмосферу первых месяцев войны на фронте и в тылу.

Большая программа в декабре запланирована в образовательных организациях Чебоксар. В числе наиболее крупных мероприятий — открытые уроки и внеклассные мероприятия с участниками городского конкурса методических разработок, посвященных 80-летию строительства рубежей обороны. Также в городе продолжаются уроки мужества, начавшиеся 1 сентября и приуроченные к 75-летию Победы. В мэрии отмечают, что они идут по отдельному плану во всех образовательных организациях для «воспитания чувства любви к Отечеству, уважения к героическому прошлому и настоящему нашей страны». В программы уроков включены материалы об истории Чебоксар и Чувашии в годы Великой Отечественной войны, а также о строительстве оборонительных рубежей.

«Ребята узнают о героическом подвиге чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, познакомятся с воспоминаниями непосредственных участников тех событий, собранными членами школьных и студенческих поисковых отрядов», — говорят в управлении образования столичной мэрии.

В декабре в Чебоксарах управление образования планирует выпустить сборник воспоминаний участников (родственников участников) строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомним, этому предшествовала большая организационная и выездная работа: с 10 июня по 30 октября проводилась городская акция по сбору воспоминаний, в ходе которой школьники собрали более 100 свидетельств. Исследовательские работы учащихся вошли в сборник воспоминаний.

Промежуточные итоги работы в Чебоксарах будут подведены на декабрьском фестивале патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу». Для участников организуют мастер-классы, лекции ведущих специалистов в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, будут представлены проекты-победители.

Образовательную программу разработали сотрудники государственного исторического архива Чувашии. 7 — 9 декабря архивисты проведут тематические лекции для школьников с показом архивных документов «Из истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии».

В декабре в Чувашии планируется запустить единый информационный ресурс, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В министерстве информационной политики отмечают, что на портале будет представлена история реализация проекта, архивные документы, истории героев, а также на интерактивную карту нанесут основные объекты строительства оборонительных рубежей. Кроме того, готовятся видеоматериалы, аудиоролики,

Напомним, в начале ноября в Чувашии прошёл республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца» с участием 17 руководителей поисковых отрядов и объединений республики и конкурс видеороликов среди педагогов, детей и семейных команд Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», на который подано около 100 работ. Кроме того, в Чувашии продолжается акция государственного исторического архива «На защите родных рубежей», в ходе которой принимаются воспоминания и личные документы по тематике рубежей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года завершается конкурс по разработке логотипа и брендбука, которые будут использоваться в рамках празднования в 2021 году Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также при изготовлении в памятной и сувенирной продукции. Победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.

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Напомним, что в ноябре в России стартовал федеральный конкурс на проект мемориала, который увековечит народный подвиг при строительстве оборонительных рубежей «Строителям безмолвных рубежей». Памятник будет построен в Козловском районе Чувашии. Организатором всероссийского конкурса является общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (РВИО).

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Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек — треть трудоспособного населения Чувашии. Для сравнения: на фронт ушли 208 тыс. земляков. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.

В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.