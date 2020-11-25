Москва, 25 ноября, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Исследования генома коронавируса на территории России показывают, что его изменения незначительны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ведомстве отметили, что ежемесячно в российских лабораториях изучают до 150 геномов SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии российские специалисты прочитали полные геномы 1215 изолятов этого вируса.

В сообщении также подчеркивается, что образцы анализов от пациентов с COVID-19 направляются в специальную лабораторию по мониторингу за коронавирусом при научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что с начала пандемии мутировало не более 1% генома SARS-CoV-2.