Байден рассказал, что должен сделать Трамп для встречи с ним
Вашингтон, 25 ноября, 2020, 07:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден встретится с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если от него поступит соответствующая просьба. Об этом претендент от Демпартии заявил журналистам.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
«Разумеется, я встречусь, если он попросит».
Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что выиграл на выборах президента США, голосование на которых прошло 3 ноября.