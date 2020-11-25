Вашингтон, 25 ноября, 2020, 07:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден встретится с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если от него поступит соответствующая просьба. Об этом претендент от Демпартии заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Джо Байден «Разумеется, я встречусь, если он попросит».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что выиграл на выборах президента США, голосование на которых прошло 3 ноября.