Новосибирск, 25 ноября, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В этом году в Новосибирске пройдёт «нетипичное празднование» Нового года. Об этом заявила вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

Х/ф «Вечеринка», реж. Салли Поттер, 2017, Британия Атмосфера праздника

«Никаких массовых мероприятий в этом году мы проводить не будем. Но это не остановит нас от создания праздничного настроения для всего города, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Для удобства поиска новогодних локаций города мы запускаем приложение «ЭТО НОВО». А также вместе с креативным бюро «Энгиро» проведём самую большую онлайн-вечеринку в мире из Новосибирска, где горожане смогут сесть за один новогодний виртуальный стол вместе со знаменитыми земляками. Уверена, что этот Новый год мы отпразднуем ничуть не хуже».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центральной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Театральный сквер. Пространствами для празднования станут Первомайский сквер, Центральный парк и Михайловская набережная. Кроме того, в каждом районе города будут организованы открытые пространства.

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