Вашингтон, 25 ноября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. Американский эсминец «Джон Маккейн» не был изгнан из территориальных вод России, заявили 24 ноября в пресс-службе Седьмого флота ВМС США в ответ комментарии российских военных.

3rd Class Todd Frantom Эсминец УРО «Джон С. Маккейн»

«Заявление РФ не соответствует действительности, — говорится в сообщении. — Корабль «Джон Маккейн» не был «изгнан» с какой-либо национальной территории».

Представители США считают, что корабль мог проводить в российском заливе свою операцию «по обеспечению свободы судоходства», и отказываются признавать залив Петра Великого «исторической бухтой» в соответствии с международными нормами и требованиями Москвы.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», нарушившим государственную границу России на юге Приморского края.