Калининград, 25 ноября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. На военно-морской базе Балтийского флота ВМФ России в Балтийске 24 ноября состоялась первая церемония подъёма российского Военно-морского флага на новейшем малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» проекта 22 800 «Каракурт». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт»

В церемонии подъёма Андреевского флага на первом надводном корабле, оснащённом зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, военные моряки, руководство судостроительного завода «Пелла» из Санкт-Петербурга, представители православного духовенства.

Напомним, что главным ударным вооружением малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Пусковые установки этих ракет также пригодны для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приёмный акт государственных испытаний малого ракетного корабля проекта 22 800 «Одинцово».