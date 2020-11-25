Москва, 25 ноября, 2020, 06:07 — ИА Регнум. Уровень преступности в десяти российских регионах с января по октябрь 2020 года увеличивался опережающими темпами, говорится в опубликованных 25 ноября статистических данных МВД России.

Province.ru Преступность

В тройку «лидеров» по темпам прироста числа преступлений с начала года вошли Севастополь (44,3%), Санкт-Петербург (24,9%) и Ленинградская область (13,1%).

В списке десяти регионов с повышенным ростом преступности представлены также Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская область, где прирост составил 9,2%.

Снижение показателя за десять месяцев показали Чечня, Северная Осетия и Адыгея. Всего, по данным правоохранительного ведомства, в России за отчётный период было совершено 1,7 млн преступлений, что на 1,1% выше показателей аналогичного периода 2019 года.