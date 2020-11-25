Новосибирск, 25 ноября, 2020, 05:50 — ИА Регнум. Центральной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Театральный сквер. Здесь установят ёлку, зальют каток, украсят боковые аллеи и пространство перед Новосибирским оперным театром (НОВАТ). Об этом сообщила вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова Проект главного катка у Новосибирского оперного театра

На своей странице в социальной сети Facebook она также опубликовала фотографию проект главного катка у НОВАТа. Его форма похожа на прошлогоднюю, которая вызвала бурную реакцию не только новосибирцев.

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«Мы не боимся реакции, подобной прошлогодней, — заявила редакции «Вести Новосибирск» Терешкова. — Во-первых, мы вычистили форму. Во-вторых, мы считаем, что только люди с извращённой психикой могут себе что-то придумать. Думаем, каток, который понравился новосибирцам в прошлом году, должен остаться».