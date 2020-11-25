Вашингтон, 25 ноября, 2020, 04:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден набрал 80 013 916 голосов в ходе прошедших 3 ноября президентских выборов, что является рекордным количеством в стране. Такие подсчеты приводит телеканал NBC News.

Gage Skidmore Джо Байден

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По сведениям журналистов, действующий глава Белого дома Дональд Трамп заручился поддержкой 73 882 361 избирателя. При этом социологическая компания Cook Political Report насчитала 80 033 996 голосов, отданных за Байдена, и 73 878 907 — за Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что в ближайшее время его предвыборный штаб подаст масштабный судебный иск, раскрывающий детали фальсификаций на президентских выборах в США.