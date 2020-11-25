Уфа, 25 ноября, 2020, 03:49 — ИА Регнум. Арбитраж Башкирии признал за Центральным духовным управлением мусульман России права на мечеть, построенную 16 лет назад. Вердикт позволит истцу оформить её в собственность. У ответчика также есть право обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Вафина решила «признать за Центральным духовным управлением мусульман России право собственности на здание мечети «Аннаби». Объект площадью 2423 кв. м находится на улице Губкина, 5 в Салавате. Мечеть построена в 2004 году и находится на участке с кадастровым номером 02:59:070314:6.

«Вынесенный судебный акт по данному делу является основанием для внесения записи в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним», — отмечается в вердикте.

Напомним, иск был подан год назад — в ноябре 2019 года. В споре речь шла о здании мечети в городе Салавате. Земельный участок, на котором стоит объект, по данным публичной карты, оценивается в 8,2 млн рублей и имеет площадь в 10 тыс. кв. м.