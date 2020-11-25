Владивосток, 25 ноября, 2020, 03:10 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края 16 декабря 2020 года планирует рассмотреть иск, в рамках которого истец просит отменить ряд важных решений, принятых на заседании наблюдательного совета, в том числе оспаривает смену генерального директора «Владивостокского морского торгового порта». До заседания истец также подал ходатайство «об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части», но детали пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В конце октября 2020 года Вадим Кармаков обратился с иском к ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Речь шла «о признании недействительными решений наблюдательного совета» от 30 сентября 2020 года. Была сделана попытка оспорить прекращение полномочий действующего гендиректора (Заирбека Юсупова) и назначение нового руководителя — Романа Кухарука. Также истец просил признать недействительным решение по вопросу «о предварительном рассмотрении финансово-хозяйственных планов (бюджетов) дочерних обществ на 2020 финансовый год», по вопросу об одобрении инициирования ПАО судебных разбирательств, требования по которым превышают 60 млн рублей.

Одновременно с иском истец заявил ходатайство об обеспечительных мерах в виде запрета ПАО и его акционерам до вступления в силу вердикта суда исполнять решения по оспариваемым пунктам протокола заседания. Суд отклонил притязания.

Напомним, после смены генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и досрочного разрыва контракта с Заирбеком Юсуповым докеры устроили протесты. Новый директор и представитель компании — собственника порта заявляли об их избиении. Смене руководителя предшествовало письмо Юсупова с просьбой к владельцу порта выплатить имеющиеся долги в виде ранее полученного займа.

На конец сентября 2020 года 65,82% в капитале порта принадлежат ООО «М-Порт», а 28,45% — ООО «Национальная контейнерная компания». В компании «М-Порт» 50% находятся в собственности ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (группа FESCO) и 50% — у АО «Порт-Актив», которым управляет ООО «УК «Транспортная группа Феско», принадлежащая ДВМП. «Национальная контейнерная компания» также входит в дивизион FESCO.