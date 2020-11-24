Москва, 24 ноября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В Москве в октябре 2020 года было зарегистрировано 12 103 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 51% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе Росреестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Комментируя эти данные, руководитель столичного управления ведомства Игорь Майданов отметил, что зафиксированный показатель стал самым высоким за всю историю ипотечного рынка Москвы.

«Превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысячи кредитов на приобретение недвижимости», — подчеркнул он.

Майданов также обратил внимание, что число сделок растёт в среднем на 10% ежемесячно, начиная с июня, то есть «практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья».

Всего, согласно данным Росреестра, за январь-октябрь 2020 года в Москве был зарегистрирован 79 771 ипотечный договор, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.