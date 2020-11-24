Москва, 24 ноября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Рейтинг регионов России по уровню зарплат в 2020 году, предоставленный РИА Новости, согласно которому больше всего работников с зарплатами более 100 тысяч рублей оказалось на Крайнем Севере и в Москве, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили сою точку зрения 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие

"Я был во всех практически странах Европы и в разных городах и общался с людьми, разными! Меня спрашивали, как живут в РФ?! Я говорю плохо, в основном! А они мне говорят, что в РФ работающие люди плохо живут? Я им, в основном да! Они удивляются?! Как можно плохо жить, когда есть работа?! А я не знаю, что им сказать», — поделился Андрей Г.

Многие комментаторы пришли к выводу, чтобы достойно жить на территории Российской Федерации гражданам необходимо перейти барьер заработной платы в 100 тысяч рублей.

«Чтобы прокормить семью и свести концы с концами, надо зарабатывать на семью из трёх человек 150−200 тысяч, тогда можно брать ипотеки, покупать еду нормальную, бытовую технику и т. д.», — считает Валерий Х.

Другие отметили, что тем не менее даже эта сумма не дотягивает до удовлетворительного уровня. В пример люди привели уровень жизни в Европе, до которого Россия не дотягивают, считают люди.

«А что за рубеж такой невероятный, сто тысяч рублей? Это чуть больше тысячи евро. Найдите мне профессии в Европе, на которых работают люди с высшим образованием за эти деньги. А у нас всего 20% имеют. Чем тут гордиться? Печально, что даже такие суммы для многих из нас — предел мечтаний», — пишет Marina S.

Нашлись и те, кто не воспринял ситуацию в грустных тонах и отметил, что уровень зарплаты работника зависит от его смекалки и инициативы. Люди уверены, что судьба человека должна лежать в его руках, и работникам не следует постоянно жаловаться и возлагать ответственность за уровень своей зарплаты на государство.

«Ну, слушайте, оказывается, можно как-то экономически расти, развиваться и получать большую зарплату. Я сам учусь в ВУЗе на дистанционке, и еще в прошлом году один преподаватель предложил дистанционную работу по специальности — собирать всякие документы, искать в интернете информацию и прочее, для фирмы, в которой он сам работает. Хоть мне и сложно совмещать работу с учебой (особенно на первых порах), я это делаю, потому что понимаю — деньги нужны будут всегда, и хочу поберечь своих родителей», — написал Филипп И.

Напомним, 24 ноября РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по уровню зарплат в 2020 году, согласно которому больше всего работников с зарплатами более 100 тысяч рублей оказалось на Крайнем Севере и в Москве.