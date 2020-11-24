Кострома, 24 ноября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Председателем комитета по делам молодежи Костромской области назначена Елена Исакова. Об этом 24 ноября сообщает администрация региона. Решение принято по итогам собеседования и обсуждения перспектив работы ведомства.

Adm44.ru Елена Исакова

До нового назначения Елена Исакова работала педагогом в сфере дополнительного образования, возглавляла костромской дом детского творчества «Жемчужина», разрабатывала социальные проекты в областной общественной организации «Федерация пэйнтбола». В июне 2020 года Исакова была назначена заместителем директора профильного комитета.

Комитет по делам молодежи — самостоятельный орган исполнительной власти в Костромской области. Его сотрудники работают с общественными молодежными организациями, «содействуют духовному, нравственному и физическому развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма», организуют мероприятия, решают вопросы трудоустройства и обеспечивают поддержку молодых семей.

Ранее обязанности председателя комитета исполняла Нина Лихачёва, но в октябре 2020 года она сменила направление, став начальником управления по вопросам внутренней политики в администрации региона.