Кострома, 24 ноября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Несмотря на пандемию коронавируса для сельского хозяйства Костромской области 2020 год стал успешным по многим направлениям. Об этом можно судить по данным Костромастата.

Adm44.ru Уборка картофеля

Так по состоянию на 1 ноября фермеры региона намолотили 48,6 тысячи тонн зерна, что на 2% превышает уровень 2019 года. Наибольший прирост наблюдается по пшенице — в указанный период аграрии получили 14,9 тысячи тонн пшеничного зерна, что на 20% или 2,5 тысячи тонн выше уровня 2019 года.

Средняя урожайность зерновых культур по области составила 19,8 центнера с гектара, наиболее высокий результат показали Костромской, Нерехтский и Буйский районы.

Также аграриям удалось собрать 4,7 тысячи тонн овощей, что на 79 тонн или на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на хорошие показатели по сбору овощных и зерновых культур, в регионе собрали всего 23,8 тысячи тонн картофеля, что на 719 тонн или на 2,9% меньше, чем в предыдущем году.

Оперативно прокомментировать результаты работы костромских сельскохозяйственных предприятий в региональном департаменте агропромышленного комплекса не смогли. Первый заместитель директора департамента Дмитрий Петрушин отметил лишь, что 2019 год был «очень благоприятен для выращивания картофеля», и попросил корреспондента ИА REGNUM оформить официальный запрос.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных секторов экономики Костромской области. Сельское хозяйство производит 8% валового регионального продукта, фермерством в регионе занимается около 16 тысяч человек. В Костромской области работают 158 сельскохозяйственных организаций, 212 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Костромские сыры, сливочное масло, молоко, мясо и мясные полуфабрикаты реализуются в Москву, Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Вологодскую, Рязанскую и Ленинградскую области.