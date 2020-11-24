Ярославль, 24 ноября, 2020, 19:36 — ИА Регнум. В Ярославле прошла презентация новой дизайнерской линии молодежной одежды, посвящённой Ярославлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

НП МОТ «Золотое Кольцо» Коллекция одежды

Коллекция увидела свет в день рождения туристического маршрута Золотое кольцо, «столицей» которого и является Ярославль. Линия одежды создана при партнёрстве «Кутюр-шоу «Медвежий угол» и творческой мастерской NX11916.

«Мы создали уникальную линию одежды: очень популярные сейчас у молодежи худи. Коллекция посвящена Ярославлю и любви к «столице Золотого кольца». Как можно описать Ярославль? Яркий, Славный, Любимый. Об этом и рассказывает новый концепт, созданный при тесном сотрудничестве с NX11916 в лице Анастасии Пустельниковой. Мы очень благодарны за то, что наши идеи оказались воплощены наилучшим образом и Ярославль теперь можно будет не только посещать, но еще и носить», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

«Одеться в Ярославль» можно будет всей семьей. Предметы одежды выполнены по принципу оверсайз и унисекс, что позволит выглядеть «по-ярославски» всем: от мала до велика.

Вырученные от продажи пилотной партии средства пойдут на финансирование адресной акции «За безопасное детство» и помощь многодетным малоимущим семьям области.

Линия одежды «Ярославль — Яркий, Славный, Любимый» появится в продаже в сети интернет, на сайте модного дома NX11916, а также в новом шоу-рум — музее «Кутюр-шоу «Медвежий угол» в ближайшее время.