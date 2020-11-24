Лондон, 24 ноября, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торговой сессии 24 ноября, нефть WTI подорожала почти на 5% и установилась выше $45 за баррель.

Erik Mclean

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись в цене на $1,85 (4,02%), до $47,89 за баррель. Январские фьючерсы WTI выросли в цене на $2,07 (4,81%), до $45,13 за баррель.

Цену котировок подстегивают новости о новых вакцинах от COVID-19 и связываемые с ними надежды на конец пандемии и восстановление мировой экономики.

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