Москва, 24 ноября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало видео инцидента с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», нарушившим государственную границу России на юге Приморского края.

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября американский эсминец вторгся на два км в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

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Эсминец покинул российскую акваторию только после предупреждения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», что его нарушение будет пресечено тараном.

В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов по этому поводу заявили, что «Джон Маккейн» проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», а залив Петра Великого США не считают территориальным морем России.