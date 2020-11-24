Дзержинский район, Калужская область, 24 ноября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. 24 ноября в 17:30 на 27-м километре автодороги Калуга — Медынь в районе поворота на посёлок Товарково Дзержинского района Калужской области столкнулись грузовая фура и междугородний пассажирский автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. За рулём перевернувшегося грузовика MAN с полуприцепом находился мужчина 1964 года рождения. Автобусом марки ПАЗ управлял 58-летний водитель, который также пострадал в аварии.

Прокуратурой устанавливаются подробные обстоятельства происшедшего.