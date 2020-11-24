Ярославль, 24 ноября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. И.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Исполняющим обязанности директора департамента назначен Сергей Кайгородов, ранее работавший начальником инспекции административно-технического надзора Ярославской области.

И.о. главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области будет Дмитрий Бурцев, который занимал пост заместителя начальника инспекции.