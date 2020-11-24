Якутск, 24 ноября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В рамках инициативы Республики Саха (Якутия) по поиску инновационных проектов под названием «Стартап экспедиция Б8» был собран пул из 13 технологических стартапов, c которыми продолжат работу по созданию IT-решений для бизнеса такие крупные компании, как inDriver, «Северсталь», «Алроса ИТ».

Glenn Carstens-Peters

Об этом 24 ноября 2020 года сообщает пресс-центр правительства Республики Саха (Якутия).

Конкурс «Стартап экспедиция Б8», нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов, был организован Фондом развития инноваций (ФРИ) Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Подведение итогов «Стартап экспедиции Б8» провели в онлайн-формате, но это, по мнению организаторов, только расширило географию участников: на конкурс технологических решений поступило 153 заявки из 34 регионов, 40 городов РФ.

« В Якутии сегодня создана IT-инфраструктура, объединяющая на своей площадке регионы России. Это результат целенаправленной политики по развитию высоких технологий в республике. Сегодня Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту IT-услуг, и у нас далеко идущие планы в этой области. «Стартап экспедиция» — один из важных инструментов в этом направлении », — прокомментировал инициативу глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В 2020 году Всероссийский конкурс технологических компаний «Стартап экспедиция Б8», который проходит уже во второй раз, проводился для поиска решение задач крупного бизнеса: участникам конкурса было предложено разработать технологические решения для ряда крупных организаций — inDriver, «Северсталь», «АЛРОСА ИТ».

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, цель «Стартап экспедиции» заключается в том, чтобы сделать IT-пространство открытым, интегрировать крупные корпорации в инновационную экосистему Якутии.

Финалистами в треке inDriver стали три разработки:

проект взаимного кредитования «Карма» (г. Москва);

приложение для заказа услуг Wapex (г. Тюмень);

приложение для аренды инструментов и строительного оборудования YouTool (г. Тюмень).

В финал трека «Алроса ИТ» вышли следующие проекты:

ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов «Алмазоискатель» (г. Иркутск);

разработка беспилотных технологий BaseTracK (г. Москва);

платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона «Digit платформа» (г. Новосибирск);

платформа для реализации аналитических процессов Loginom (г. Рязань);

платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИMONQ DigitalLab (г. Москва;

«Система диспетчеризации» (г. Тула);

«Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва).

Победителями трека «Северстали» стали: