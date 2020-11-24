Белёв, Тульская область, 24 ноября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Белёвский художественно-краеведческий музей им. П. В. Жуковского открылся после проведения комплексной реставрации в Тульской области 24 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры региона Татьяна Рыбкина и первый заместитель главы администрации Белевского района Наталья Егорова.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Белёвский художественно-краеведческий музей им. П.В. Жуковского открылся после реставрации

Реставрация проводилась в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В здании заменены коммуникации, благоустроена территория, восстановлены въездные ворота. Историко-краеведческий отдел музея получил новую современную экспозицию, оснащенную мультимедийными технологиями. Залы изобразительного искусства отремонтированы и переоборудованы. Созданы новые музейные залы — «Вятичи», «Этнография», «Город крепость», «Православная культура», «Купечество», обновлены залы, посвященные известным уроженцам города Белёва.

На церемонии открытия Ольга Гремякова отметила, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в рамках юбилея Тульского кремля удалось не только возродить историческое ядро Тулы, но и провести огромную комплексную работу в малых исторических городах, некогда входивших в состав Большой засечной черты. Так, в Белеве приведен в порядок не только музей, но еще и библиотека им. В. А. Жуковского. Также реализован ряд инфраструктурных проектов, в частности, проведены чистка реки Оки, ремонт дорог, благоустройство территорий.

Татьяна Рыбкина отметила, что при поддержке Алексея Дюмина Белев за последние несколько лет заметно преобразился. Отреставрированы его главные монастыри — Спасо-Преображенский и Жабынский, появилась новая туристическая точка — культурно-образовательный Центр им. В. А. Жуковского в селе Мишенское (на родине поэта), активно развиваются частные музеи пастилы. Сегодня Белевский район привлекает туристов и из Тульской области, и из других регионов России.

Гости осмотрели обновленный музей, в частности, осмотрели коллекцию, подаренную Надеждой Леже. Также сегодня состоялась межрайонная конференция, посвященная 110-летнему юбилею Белевского художественно-краеведческого музея.