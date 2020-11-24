Москва, 24 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Ситуация на дорогах Москвы будет осложнена в вечерний час пик 24 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

«С 18 до 20 часов прогнозируем 7−8 баллов. Ну, а синоптики обещают дождь/снег. Будьте особенно внимательны на дорогах, не гоняйте и держите дистанцию», — говорится в сообщении.

В департаменте также напомнили о ведущихся в городе дорожных работах, призвав учитывать их при планировании поездок.

Затруднения, связанные с дорожными работами, ожидаются на 53-м и 82-м километрах МКАД по обеим сторонам, на 31-м километре МКАД по внутренней стороне, на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, на проспекте Мира, Большом Каменном мосту, в районе дома №54 по Пятницкому шоссе и дома №67 по Дмитровскому шоссе, на Третьем транспортном кольце в районе Нижегородской эстакады.