Москва, 24 ноября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Инициатива российских студентов, потребовавших понизить им плату за обучение, которое перевели в дистанционный формат, имеет право на то, чтобы быть рассмотренной на правительственном уровне. Об этом 24 июня на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Алексей Мухин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Как пояснил политолог, студенты почувствовали, что дистанционный процесс обучения несколько ущербный по сравнению с очным, и потребовали снижения оплаты за него.

«Ладно бы это длилось один семестр, но это длится уже два семестра, и в перспективе, как я понял, предстоит ещё один такой же «замечательный» семестр… Что ж, думаю, что эта инициатива студентов имеет право на то, чтобы быть рассмотренной на правительственном уровне с перспективой снижения платы за обучение для «платников». Пусть хоть так, но поддержать студиозусов. В свою очередь вузы должны получить поддержку со стороны государства, а то «крайними», подозреваю, окажутся преподаватели», — написал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что переход в России на временное дистанционное образование не означает перехода на заочную форму обучения, где другая экономика.