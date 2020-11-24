Вашингтон, 24 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. США ввели санкции против трёх российских организаций в рамках американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдепартамента размещено 24 ноября в Федеральном реестре США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В чёрный список попали компании «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также две китайские компании.

Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство Соединённых Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Согласно документу, ограничительные меры введены с 6 ноября сроком на два года с возможностью их досрочной отмены по решению госсекретаря США.