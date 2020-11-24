Вологда, 24 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Вологодской области коечный фонд для больных COVID-19 загружен на 78%. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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Больше всего пациентов проходят лечение — в череповецком моногоспитале на улице Ломоносова — там заняты 90% коек.

В Вологде самым заполненным сейчас является моногоспиталь на улице Северной, 15 (150 мест) — 79%. В моногоспитале на Советском проспекте, 63 (450 коек) занято 73% коечного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе скончались 10 пациентов с коронавирусом, список зараженных опасной инфекцией пополнил еще 241 человек.