Ярославль, 24 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля не стали объяснять причину увольнения директора спортивной школы олимпийского резерва №15. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии. Решение принято учредителем школы, — отметили в управлении по физкультуре и спорту мэрии.

СШОР№15 Соревнования в спортшколе

Как ранее сообщало ИА REGNUM 24 ноября свой пост покинула Елена Дворникова, в самой спортшколе увольнение директора связывают с обращением к областным и городским властям о несогласии с переносом занятий отделения спортивной гимнастики из дворца спорта «Автомобилист» в другое помещение. В мэрии в ответ замечают, что действуют исключительно в правовом поле.

«МУ СШОР № 15 не имеет собственных помещений для проведения тренировочных занятий. В связи с этим МУ СШОР № 15 ежегодно выделяются финансовые средства для аренды спортивного зала для проведения закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящий момент (24.11.2020) в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона на «оказание физкультурно-спортивных услуг для осуществления тренировочного процесса с использованием спортивной базы». Процедура находится на стадии подачи заявок. Окончание подачи заявок 2.12.2020 года, — отметили в пресс-службе мэрии.

Городские власти поясняют, что только в начале декабря будет понятно, в каком зале смогут заниматься дети. Так же в мэрии не подтвердили, но и не опровергли информацию, что отделение спортивной гимнастики может быть передано в школу акробатики.

«Решение о передаче отделения «спортивная гимнастика» из МУ СШОР № 15 в МУ СШОР № 8 им. В.Г. Беляйкова не принято. Соответственно структура МУ СШОР № 15 остается без изменений», — заявили в мэрии Ярославля.

В самой спортшколе олимпийского резерва №15 продолжается сбор подписей в поддержку уволенного директора.