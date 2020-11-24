В мэрии Ярославля не объяснили причину увольнения директора спортшколы
Ярославль, 24 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля не стали объяснять причину увольнения директора спортивной школы олимпийского резерва №15. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии. Решение принято учредителем школы, — отметили в управлении по физкультуре и спорту мэрии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM 24 ноября свой пост покинула Елена Дворникова, в самой спортшколе увольнение директора связывают с обращением к областным и городским властям о несогласии с переносом занятий отделения спортивной гимнастики из дворца спорта «Автомобилист» в другое помещение. В мэрии в ответ замечают, что действуют исключительно в правовом поле.
«МУ СШОР № 15 не имеет собственных помещений для проведения тренировочных занятий. В связи с этим МУ СШОР № 15 ежегодно выделяются финансовые средства для аренды спортивного зала для проведения закупки в соответствии с Федеральным законом
Городские власти поясняют, что только в начале декабря будет понятно, в каком зале смогут заниматься дети. Так же в мэрии не подтвердили, но и не опровергли информацию, что отделение спортивной гимнастики может быть передано в школу акробатики.
«Решение о передаче отделения «спортивная гимнастика» из МУ СШОР № 15 в МУ СШОР № 8 им. В.Г. Беляйкова не принято. Соответственно структура МУ СШОР № 15 остается без изменений», — заявили в мэрии Ярославля.
В самой спортшколе олимпийского резерва №15 продолжается сбор подписей в поддержку уволенного директора.