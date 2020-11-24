Калуга, 24 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 143 человек за последние сутки, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне был зарегистрирован 141 подтверждённый случай.

Admoblkaluga.ru Свободный коечный фонд составляет 25,2%, или 565 коек

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 142 человек, 2 тыс. 716 человек находятся на лечении, 12 тыс. 321 человек выздоровел, 105 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (633), в Обнинске (422), в Боровском районе (263) и в Людиновском районе (184).

В настоящее время на лечении в больницах находятся 1673 пациента, в том числе на инвазивной ИВЛ — 12, на неинвазивной ИВЛ — 40, на кислородной поддержке — 980. В медицинских организациях области развернуто 2238 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 25,2%, или 565 коек.