Екатеринбург, 24 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Свердловской области сформировало список лекарств для домашнего лечения COVID-19. Приказ размещён на сайте минздрава.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

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Врачи сформировали несколько схем лечения болезни — в случае её лёгкого или «среднетяжёлого» течения. В частности, в первом случае больным назначаются препараты интерферона, противовирусные препараты, парацетамол и препараты, препятствующие образованию тромбов. Если заболевание протекает «среднетяжёло», то добавляются антибиотики.

Некоторым заболевшим дополнительно назначается дорогой фавипиравир. Лекарства выдаются бесплатно, после консультации с врачом, при обследовании в амбулаторном КТ-центре или при визите врача на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 43 996 случаев заражения коронавирусом.