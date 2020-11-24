Москва, 24 ноября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Текущая ситуация с эпидемией коронавируса на порядок серьёзнее, чем весной, и она коснулась на этот раз и многих малых городов. Об этом 24 ноября заявил председатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Весенняя ситуация, по сути, это была первая волна в Москве и Санкт-Петербурге — в таких вот больших городах. И, в принципе, вслед были введены системы ограничений. Распространение этого вируса было остановлено практически, и этот вирус не дошёл до малых городов, моногородов, не попал на предприятия, не распространился в регионах России», — заявил Гурьев.

«Конечно, это позволило, на мой взгляд, достаточно сильно и регионам, и муниципалитетам, да и компаниям, которые присутствуют в разных регионах, усилить свой фокус на обеспечении необходимыми средствами», — указал он.