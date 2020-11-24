Иркутск, 24 ноября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 24 ноября, состоялась торжественная церемония награждения волонтеров Приангарья памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе». Как сообщает пресс-служба областного правительства, её провели полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Иркутске состоялось награждение волонтеров Приангарья памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе»

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«С самого начала пандемии коронавирусной инфекции вы самоорганизовались для оказания помощи людям. И за работу, которую вы проводите, хочу сказать вам слова огромной благодарности. Но сегодня по сравнению с весной задач стало еще больше. Одна из них поставлена Президентом Российской Федерации — обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом не только в стационарах, но и тех, кто должен проходить лечение на дому. В Иркутской области таких более пяти тысяч человек. В доставке лекарств таким людям нужна, в том числе, ваша помощь», — отметил Сергей Меняйло.

Напомним, сибирский полпред прибыл с рабочим визитом в Приангарье 24 ноября. Вручение медалей состоялось в рамках встречи с волонтерской общественностью региона.

«Мы встречаемся в очень трудное время. Продолжается эпидемия коронавируса. И в этой ситуации вы — представители армии добровольцев Иркутской области — всеми силами оказываете помощь жителям Приангарья. Это ваша гражданская позиция. Не нужны никакие призывы, чтобы вы были в первых рядах тех, кто готов поддержать других в трудную минуту, взять на себя смелость и ответственность», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшней встрече с полпредом обсуждались вопросы организации работы волонтеров, оказания им содействия со стороны органов государственной и муниципальной власти. Игорь Кобзев сообщил, что в настоящее время ресурсным центрам добровольчества областным правительством оказывается необходимая поддержка в виде предоставления средств индивидуальной защиты, питания, транспорта, методических рекомендаций, помещений для обеспечения деятельности. Эта поддержка будет продолжена и после снятия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса. Волонтерские корпуса на территории Иркутской области с 10 октября возобновили свою работу в рамках акции во всех муниципальных образованиях.

В регионе в данное время зарегистрировано более трех тысяч волонтеров «второй волны» COVID-19. Это жители области в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющие хронических заболеваний и прошедшие инструктаж перед началом работы. Добровольцы доставляют нуждающимся в их помощи людям продукты и лекарства. Уже выполнено почти 1,3 тыс. таких заявок.

По поручению главы региона Игоря Кобзева с 19 ноября запущена работа по доставке медикаментов пациентам, проходящим амбулаторное лечение. Для этого сформирован перечень медицинских учреждений и закрепленных за ними волонтеров по данному направлению.

Помощь медикам оказывают больше 160 автоволонтеров, которые на собственных автомобилях доставляют врачей по адресам пациентов. Это движение позволяет участковым терапевтам в разы увеличить количество посещений больных на дому. Добровольцы оказывают помощь в термометрии и разделении потоков в поликлиниках и других медицинских учреждениях.

В больницах, перепрофилированных под инфекционные отделения, волонтеры выполняют функции младшего и среднего медперсонала, оказывая значительную помощь врачам и сотрудникам этих организаций. Участники движения «Волонтеры-медики» работают в «красных зонах», где помещены больные коронавирусной инфекцией.

С 9 ноября 98 добровольцев помогали в подготовке к сдаче в работу нового ковидного госпиталя в Шелехове. Студенты-добровольцы дежурят на телефонах «горячих линий»: консультируют по вопросам алгоритма действий при обнаружении симптомов COVID-19, профилактических мер, психологической поддержки.

В некоторых случаях волонтеры переключают звонки на специалистов-медиков, либо доводят поступившую информацию ответственным лицам по направлениям. Также волонтерские штабы организуют профилактические акции по соблюдению мер безопасности в условиях пандемии, распространяют информационные листовки.