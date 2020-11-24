Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд в Петербурге не стал отправлять совладельца логистической компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в СИЗО из-под домашнего ареста, несмотря на требования УФСИН. Об этом 24 ноября сообщили в судебной пресс-службе города.

Lenobl.ru Валерий Израйлит

Израйлит находится под домашним арестом по обвинению в особо крупном мошенничестве. Начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Всеволожскому району Ленобласти просил перевести его из дома под стражу.

Дело в том, что 27 октября Израйлиту повесили электронный браслет и установили мобильное контрольное устройство. Однако менее чем через месяц, 16 ноября, при снятии отчета выяснилось, что у Израйлита имеются нарушения расписания.

А именно, браслета якобы не было в квартире 12 ноября с 3:50 до 04:11, 13 ноября с 8:18 до 8:37, 14 ноября — дважды за ночь, один раз днем, еще раз — ближе к полуночи, а также 15 ноября: дважды за ночь, рано утром с 07:37 до 08:02 и с 21:06 до 21:34.

Однако суд счел эти доводы неубедительными, в удовлетворении представления отказал, оставив фигуранта под домашним арестом. Сам Израйлит пояснил суду, что сидел дома, никуда не выходил, а браслет был при нем.

Бизнесмен Валерий Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он легализовал денежные средства, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд», после чего были похищены. В начале сентября 2020 года он был признан банкротом.