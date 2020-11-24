Кострома, 24 ноября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. На 24 ноября в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса не превысило число вновь заражённых, сообщает региональный оперативный штаб. Согласно официальным данным, за сутки SARS-CoV-2 выявили у 140 человек, 124 пациента выздоровели и закрыли больничные листы.

В области скончался 181 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Врачи подтвердили смерть 84-летней женщины, кроме коронавируса страдавшей «множественными хроническими заболеваниями».

Количество заражённых в регионе достигло 10 574 человек, 69% из них (7335 человек) излечились. В больницах находятся 725 пациентов, у 365 из них подтверждён диагноз COVID-19. На дому восстанавливаются 2693 человек.