Ярославль, 24 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области организовала проверку о нарушении прав детей в детском саду «Дюймовочка» города Переславля — Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ds1-prs.edu.yar.ru Детский сад в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM в дошкольном учреждении на больничном находится 27 сотрудников, а треть детей не посещают детсад из-за температуры воздуха в помещениях. Родители жалуются на то, что воздух иногда не прогревается выше 11 градусов тепла. Теперь проверкой данных жалоб займется прокуратура Ярославской области

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасном пребывании детей в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент детский сад посещают 144 ребенка, 20 болеют ОРВИ, 58 детей не ходят на занятия по решению родителей.