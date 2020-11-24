Самара, 24 ноября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора Самарской области одобрили возможность введения норматива присутствия покупателей в торговых центрах (ТЦ) региона из расчета один человек на 4 кв. метра. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Крсная Весна Вход в торговый центр

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Этот вопрос рассматривали на заседании оперативного штаба региона. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией специалистами Роспотребнадзора была одобрена возможность введения норматива присутствия покупателей на торговых площадях: один человек на 4 кв. метра.

По словам председателя правительства региона Виктора Кудряшова, в регионе нежелательно вводить дополнительные ограничения, влияющие на предпринимательский климат. Основой политики руководства области по профилактике распространения коронавируса является информирование о санитарно-эпидемиологических правилах и мерах безопасности.

Кудряшов отметил, что руководство региона рассчитывает на сознательность жителей и на то, что они будут исполнять правила. Нужно продолжить контроль за соблюдением предприятиями мер профилактики и наказывать виновных.

Сообщается, что в регионе впервые за несколько недель было зарегистрировано уменьшение заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией: на 4,2% и 3,8% соответственно в сравнении с предыдущей неделей. При этом эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ по совокупному населению превышен на 34,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области за сутки выявили 237 случаев заражения коронавирусом.