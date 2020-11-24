Москва, 24 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В Турции за январь-октябрь 2020 года побывали 1,91 млн туристов из России. Турпоток упал на 71,45% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (6,69 млн туристов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле. Турция

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Таким образом, Турция не досчиталась порядка 4,8 млн российских туристов. В октябре в Турции отдохнули почти 490 тыс. россиян. Снижение составило 38,1% (в октябре 2019 года — около 792 тыс. туристов).

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Всего за 10 месяцев 2020 года в Турцию на отдых приехали 11,2 млн иностранных туристов. Турпоток упал на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. (более 29,5 млн туристов).

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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