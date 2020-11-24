Москва, 24 ноября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Одной из причин того, что в РФ стали выдавать меньше потребительских кредитов является то, что банки ужесточили требования к заемщикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Усилилась нестабильность и непредсказуемость доходов потребителей: некоторые при пандемии лишились работы, у других уменьшилась заработная плата. Еще причиной стало ужесточение требований к потенциальным заёмщикам со стороны самих банков. В условиях непредсказуемости риск невозврата кредитов многократно возрастает. Банки страхуются и отказывают тем, кому они без проблем давали кредиты ранее, — сказал Ковригин. — Если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неблагоприятному сценарию и дальше, то количество выдаваемых кредитов будет уменьшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, к каким последствиям привела политика «дешевых денег», проводимая ЦБ РФ.