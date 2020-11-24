Сбежавший из психбольницы ярославский маньяк задержан в Иванове
Ярославль, 24 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. 63-летний ярославец, сбежавший из психиатрической больницы, задержан в Иванове по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ивановской области. Жертвой преступника стала 10-летняя девочка.
Со слов девочки был составлен фоторобот подозреваемого. Полицейские обходили дворы и квартиры, опросив в итоге более ста человек. Кроме того, в городе было усилено патрулирование улиц, чтобы оградить детей от маньяка.
Полицейские устроили засаду на месте преступления, в которую и попал преступник.
Как выяснилось, мужчина ранее был судим за изнасилование, ему было назначено принудительное лечение. Мужчина сбежал из Ярославской областной клинической психиатрической больницы 24 июля 2020 года. О его бегстве сообщало УМВД России по Ярославской области.
В ориентировке сообщалось, что мужчина социально опасен и легко входит в доверие к людям. Беглец был объявлен в федеральный розыск. Теперь его ждёт новый суд.