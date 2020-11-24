Кемерово, 24 ноября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области составлен список рекомендованных для реабилитации пациентов после заражения коронавирусом препаратов и витаминов. Он передан аптечным сетям. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил губернатора Сергей Цивилёв.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Витамины

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«Прошу региональный минздрав обратить особое внимание на необходимость реабилитации пациентов после болезни, которая включает в себя как приём определенных витаминов и препаратов, так и различные физические упражнения», — сказал глава региона.

В областном правительстве подчеркнули, что наличие рекомендованных для реабилитации препаратов и витаминов, как и наличие противовирусных медикаментов и антибиотиков, находится на ежедневном контроле.

Кроме того, для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, будут организованы специализированные койки в стационарах Кемерова, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого.