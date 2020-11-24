Иерусалим, 24 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр ИзраиляБиньямин Нетаньяху заявил о том, что «в ближайшее время» посетит Бахрейн по приглашению наследного принца страныСалмана Аль Халифы, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Бахрейн вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами пошел на нормализацию отношений с Израилем в рамках сделки, заключенной при посредничестве Соединенных Штатов. Соглашение ознаменовало стратегический союз на Ближнем Востоке против Ирана. Подобное развитие событий стало причиной решительного недовольства со стороны Палестины, в которой выступают за предоставление им государственности до любого такого регионального сближения.

«Мы оба рады принести плоды мира нашим народам и странам за такое короткое время. Вот почему он (аль-Халифа) пригласил меня приехать в ближайшее время с официальным визитом в Бахрейн, и я с радостью сделаю это», — заявил Нетаньяху.

Напомним, 23 ноября израильский чиновник и местные СМИ сообщили о том, что Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию в воскресенье для переговоров с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майклом Помпео. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд отрицал, что такие переговоры имели место. Со своей стороны, Нетаньяху не подтвердил и не опроверг эти сообщения.