Иваново, 24 ноября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Резкий скачок смертности среди пациентов старше 65 лет зафиксирован в Ивановской области. Об этом 24 ноября сообщил журналистам глава облздрава Артур Фокин.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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«Рост летальных случаев особенно заметен по Иванову и Ивановскому району. Есть пациенты, которые умирают от обострения хронических заболеваний на фоне коронавируса. Жители области пожилого возраста массово поступают к нам в ковид-госпитали на кислородные койки. В сутки мы госпитализируем по 150−160 пациентов, и подавляющее большинство из них — это пожилые граждане в тяжелом состоянии», — сказал Фокин.

Глава департамента здравоохранения призвал жителей региона старше 65 лет соблюдать все меры безопасности, в том числе действующий в регионе режим самоизоляции.

На 24 ноября в Ивановской области подтверждено 14 877 случаев заражения коронавирусом, 10 579 пациентов выздоровели, 224 человека скончались.