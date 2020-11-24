Красногорск, 24 ноября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. С 1 октября в Подмосковье выявлено 5969 случаев нарушения масочного режима. Об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патрулирование улиц в период пандемии

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Проверочные мероприятия осуществляются сотрудниками регионального Госадмтехнадзора совместно с полицией, представителями муниципальных администраций и общественными деятелями.

В период с 1 октября по 24 ноября 2020 года в регионе проведено 1936 профилактических мероприятий в 64 муниципальных образованиях. Рейды проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах, на автомобильных заправках. По итогам контрольных мероприятий выявлено 5969 нарушителей масочного режима, также выявлено 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.