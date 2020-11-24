Кемерово, 24 ноября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области продлили режим домашнего карантина для людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В оперштабе уточнили, что с учётом текущей эпидемической обстановки карантин в домашних условиях для этой категории граждан продлевается с 26 ноября по 9 декабря.

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«Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; в случаях, связанных с семейными нуждами; в иных экстренных и бытовых ситуациях», — говорится в официальной информации.

При этом меры могут не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным.

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