Брюссель, 24 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Всё, что не «по-западному», западные политики именуют«конфронтацией», потомуникакого равноправного диалога и сотрудничестваРоссии и Западав близкой перспективе не получится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 ноября, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Столтенерг заявил, что ЕС «не сможет защитить Европу» без помощи США, в частности, без американских «гарантий» в области безопасности и без присутствия американских военных на континенте.

« Столтенберг нанят американцами и качественно отрабатывает свой хлеб. Но это не значит, что он не верит во всё это: в необходимость Европе «защищать себя», в её неспособность делать это самой, в угрозу со стороны России… Он верит и именно поэтому был взят на службу и выпестован в рупора американских интересов.

Думаю, что на среднесрочную перспективу, пока американцы сами не поменяют свой подход, России следует исходить из того, что Европа будет повязана их «гарантиями в области безопасности», присутствием американских войск и мерами ядерного «сдерживания». На «российскую угрозу» будут отвлечены то внимание и те средства, которые Европе очень нужно было бы потратить совсем на другое: на противодействие миграционной угрозе, на борьбу с терроризмом, на оздоровление и восстановление экономики.

У нас, у России, озвученный Столтенбергом подход американцев и проамерикански настроенных европейцев тоже впустую отнимает много сил и средств.

Этот настрой, как я уже сказал, в ближайшее время никуда не исчезнет, и надежды на самостоятельность политической позиции европейских стран, которые кто-то ещё продолжает питать в Москве, эфемерны. Наш МИД, например, ставит перед европейцами вопрос о том, чтобы они не передавали вышедшим из Договора об открытом небе американцам данные, которые сами продолжат получать, пользуясь этим договором. Неужели кто-то верит, что такое возможно, что натовская дисциплина не возьмёт верх?

Так будет и по другим вопросам, представляющим интерес для нас и европейцев. В Европе встали на позицию, что Россия «ищет конфронтации». В чём это заключается? Только в желании последовательно защищать свои интересы: политические, экономические, военные, культурные. Всё, что не «по-западному», то «конфронтация». Поэтому никакого равноправного диалога и сотрудничества в близкой перспективе не получится.