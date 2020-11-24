Москва, 24 ноября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Индексация пенсий неработающим пенсионерам — очень востребованная тема в российском обществе. Очередная новость о ее повышении набирает рекордное число просмотров в онлайн-СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Конечно, повышение пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году на величину выше официальной инфляции выше 4% — это хорошая новость, но бумажная цифра. Она не отражает реальную инфляцию людей старшего поколения. А она составляет и 10%, и даже 15%.

Следовало бы переосмыслить размеры выплат и провести их единоразовое утроение. Средняя минимальная пенсия коренным жителям России должна составлять минимум 30−35 тыс. рублей.

Деньги нужно искать везде: через эффективное и прозрачное управление бюджетом на разных уровнях, возврату почти $1 трлн из офшоров и расприватизации крупнейших российских национальных компаний, переданных по сомнительным схемам в частные руки.

Важно сделать пенсионеров держателями акций всех сомнительно приватизированных «голубых» российских фишек. Поколение в возрасте от 70 лет и выше это заслужило.

Именно они потратили свой труд и здоровье на благо нынешних долларовых миллиардеров, создавая и развивая предприятия в советский период времени, которыми владеют нынешние российские олигархи.

Важнейшая задача — провести аудит операционной деятельности Пенсионного фонда РФ, всей системы государственного и негосударственного пенсионного страхования.

Пора уже резко заканчивать проявление популизма — от размышлений как помочь финансово пожилым людям перейти к действиям. Ничего не изменится, пока огромные деньги выводятся частными лицами и бизнесом за рубеж», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации заявили, что на 6,3% будут проиндексированы с 1 января 2021 года все страховые пенсии в России.

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