Норильск, Красноярский край, 24 ноября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Судебное заседание по делу о разливе топлива в Норильске отложено на начало декабря. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края, где сегодня, 24 ноября, состоялось предварительное заседание.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

Уточняется, что в ходе предварительного судебного заседания было удовлетворено ходатайство прокуратуры края о вступлении в дело в целях обеспечения законности. Также к материалам дела был приобщён акт технического расследования причин аварии топливного резервуара АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и иные документы, представленные истцом и ответчиком.

«С учётом мнения сторон суд признал подготовку дела к судебному разбирательству оконченной, перешёл к рассмотрению дела в судебном заседании», — отметили в суде.

Судебное заседание пройдёт в 10:00 (время местное) 4 декабря 2020 года.